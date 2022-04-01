Скончалась актриса Александра Яковлева

Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на режиссера Николая Лебедева, который работал с ней.

Артистка ушла из жизни в возрасте 64 лет.

Как рассказал Лебедев, Яковлева уже давно тяжело болела. Другие подробности не приводятся.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж» и многим другим.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89-м году жизни. Как сообщалось до этого, врачи диагностировали у актрисы рак поджелудочной железы после того, как она была госпитализирована с коронавирусом. Кириенко находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована.