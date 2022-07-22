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Тарасов намерен подать в суд на девушку, обвинившую его в изменах Костенко

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https://www. instagram.com/tarasov23/

Футболист Дмитрий Тарасов заявил в беседе с изданием StarHit , что собирается через суд наказать девушку, обвинившую его в изменах супруге Анастасии Костенко.

«Наверное, подам в суд на эту женщину, так как все сказанное ею — полная клевета! А еще у меня есть контракт, по условиям которого я не должен принимать участие в публичных скандалах. Вот этот инцидент может повлиять на бонус, положенный мне. Так что точно будут решать все в суде», — заявил Тарасов.

Спортсмен объяснил, что его постоянно обвиняют в неверности жене. По его словам, хейтеры пытаются «испортить отношения в семье или просто попиариться».

Несколько дней назад блогерша Ольга Лейбман заявила, что Тарасов пристает и «таращится» на женщин в фитнес-клубе. Как утверждала Лейбман, футболист даже записал номер одной из посетительниц клуба.

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