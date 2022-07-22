Новоженов связал смерть своей экс-коллеги по НТВ Писанки с ее резким похудением

Журналист Лев Новоженов связал смерть своей экс-коллеги по передаче НТВ «Страна советов» Русланы Писанки с ее резким похудением. Его слова приводит «Пятый канал».

Новоженов, работавший с Писанкой в начале 2000-х, напомнил, что в последние годы актриса похудела на 40 килограммов. «Сознательно хотела похудеть. 40 килограммов — это много, это могло отразиться на ее здоровье. Плюс стрессы всякого рода — она же в Германии умерла. В принципе диагноз неизвестен», — размышляет телеведущий.

По словам Новоженова, полнота шла Писанке. «Эта была ее визитная карточка. Но, видите, женщины, они — особый народ, чего не сделаешь ради красоты. Мне кажется, что она и так была достаточно привлекательна, такая пышечка», — поделился журналист.

Руслана Писанка известна по ролям «Сваты», «Такси для Ангела», фильмах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада». Артистка умерла 19 июля 2022 года в одной из немецких клиник в возрасте 56 лет. По словам вдовца Писанки, причиной смерти стало агрессивное и запущенное онкологическое заболевание.