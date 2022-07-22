Экс-продюсеру «Грибов» пришлось бежать из Грузии в Россию пешком через горы

Экс-продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш признался, что ему пришлось бежать из Грузии в Россию пешком через горы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале «Философия Бардаша».

По словам Бардаша, после критики президента Украины Владимира Зеленского ему начали поступать угрозы. Так, шоумену сказали, что за ним «послали «Грузинский легион» и что ребята уже выехали». «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии — опыт незабываемый», — поделился Бардаш. Он уточнил, что границу Абхазии и России пересек за пять минут с паспортом, выданным в Луганской народной республике.

Сейчас Бардаш находится в Москве. «Здесь спокойно, безопасно и красиво», — написал он, добавив, что уже приступил к реализации новых музыкальных планов и проектов, касающихся общественной жизни.

Ранее Юрий Бардаш выпустил песню «Позиция», в которой раскритиковал Зеленского и выступил против притеснения русского населения на Украине. За эту композицию он подвергся критике, также после этого от Бардаша ушла жена, запретив ему видеться с ребенком.