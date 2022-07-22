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В Новосибирске покажут санкционные голливудские фильмы

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Depositphotos

В новосибирской сети кинотеатров «Кино Сити» будут показывать западные фильмы, которые официально не вышли в России из-за санкций. Об этом сообщает НГС.

Как объяснили в киносети, картины будут транслироваться в высоком качестве. «Наши арендаторы нашли вот такой выход: через третьи руки нашли качественный контент и сейчас его транслируют. Это не копии с торрентов, а вполне качественные фильмы», — рассказали в руководстве «Кино Сити».

При этом зарубежные новинки будут появляться в прокате позже мировой премьеры. Так, фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом вышел в Новосибирске позже на неделю, а блокбастер «Тор: Любовь и гром», стартовавший в мире 23 июня, еще и вовсе не появился на экранах сети.

Ранее сообщалось, что в России насчитали 127 кинотеатров, показывающих пиратские копии голливудских фильмов

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