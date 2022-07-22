Редкую копию фолио Шекспира продали за $2,4 млн

Редкая копия первого фолио писателя Уильяма Шекспира была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $2,4 млн. Об этом сообщает Independent.

Напечатанная в 1623 году книга под названием «Комедии, истории и трагедии мистера Уильяма Шекспира» включает 36 пьес драматурга. Сборник считается одним из самых значимых в английской литературе.

Из 750 первоначально напечатанных экземпляров фолио сохранились только 232. Большинство из них располагаются в публичных библиотеках и музеях, но около 20 экземпляров, включая этот, находятся в частной собственности.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция предотвратила незаконную продажу картины XVII века итальянской художницы Артемизии Джентилески. Мошенники пытались продать произведение за €2 млн.