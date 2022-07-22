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Певица Зарубина раскритиковала идею эксгумировать тело Градского из-за наследства

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Певица Ольга Зарубина в разговоре с PROZvezd высказалась против идеи эксгумировать тело певца Александра Градского из-за споров по поводу наследства. Незадолго до этого близкий друг музыканта, художник Никас Сафронов предположил, что «незаконные дети» звезды «Голоса» будут эксгумировать тело исполнителя ради ДНК.

«Я категорически против таких вещей, как эксгумация. Мне кажется, что этого не стоит делать — тревожить мертвецов. Эксгумация — самое последнее дело», — высказалась Зарубина.

По ее мнению, сейчас «все крутится вокруг денег», и люди забыли о духовности. Певица признала, что на кону стоят большие деньги — наследство Градского, однако, по ее мнению, эксгумировать тело музыканта стоит в самую последнюю очередь. Зарубина посетовала, что «дележка» наследства началась практически сразу после смерти певца. По ее мнению, Градский был бы «в ужасе» от происходящего.

Ранее сестра и третья жена Градского подали заявление на наследство мэтра.

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