В США нашли украденную картину с изображением короля Индии Серфоджи

В художественной галерее США обнаружили украденную картину 19-го века с изображением короля Индии Серфоджи и его сына Шиваджи II, передает Sputnik News.

Индийская полиция занималась мониторингом веб-сайтов музеев. аукционных центров и антикварных магазинов. В итоге сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что украденное полотно выкупил музей Пибоди в Эссексе у антиквара из Манхэттена за $35 тыс. Сделка состоялась в 2006 году.

Расследованием этого дела займется Министерство национальной безопасности США. По предварительным данным, главным подозреваемым является контрабандист антиквариата Санджив Капур. В 2011 году его арестовали и отправили в тюрьму. Полиция намерена вернуть картину в библиотеку Сарасвати Махал, откуда она была украдена в 2017 году.

Ранее мошенники пытались продать на аукционе картину Джентилески XVII века за €2 млн.