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Гай Германика вошла в жюри кинофестиваля «Емеля Fest»

Валерия Гай Германика ждет, что кинофестиваль «Емеля Fest» «растрясет курятник»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика вошла в состав жюри всероссийского фестиваля короткометражного кино для начинающих режиссеров «Емеля Fest», который пройдет в Сочи 23-25 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу смотра.

Финальный список членов жюри «Емеля Fest» будет сформирован к 1 сентября, сейчас известно, что в него также вошли художник-постановщик и режиссер Марат Ким, актриса Жанна Эппле, режиссер и сценарист Екатерина Шагалова и оператор Евгений Музруков.

На конкурс будут представлены двадцать короткометражных работ. Десять из них уже отобраны в конкурс программной дирекцией фестиваля, еще десять выберут до 21 августа зрители с помощью всероссийского интернет-голосования на сайте кинофестиваля. «Индустрия нуждается в новых именах и свежих идеях. Надо уже растрясти этот курятник, расшатать шаблонность и формат, раскрыть сознание зрителю и показать новые горизонты», — говорит Германика.

Главным призом станет возможность снять полнометражную работу в кинокомпании «Емеля Production». Фильм выйдет в большой прокат в кинотеатрах России.

Ранее Гай Германика пожаловалась, что ей не позволили снять бездомного в церкви.

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