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Режиссер «Драйва» Николас Виндинг Рефн впервые снимет сериал для Netflix

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Bold Films

Датский кинорежиссер Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон») впервые снимет сериал для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал «Копенгагенский ковбой» продюсеры описывают как «захватывающий, залитый неоном нуар».

Главную героиню, юную блуждающую по «криминальной преисподней» Копенгагена Миу, сыграет актриса Анджела Бундалович — она известна по роли Беатрис в постапокалиптическом телесериале Netflix «Дождь».

Датский актер Златко Бурич, сыгравший в трилогии Рефна «Дилер», также появится в актерском составе нового сериала, как и дочь Рефна, актриса Лола Корфиксен. «В «Копенгагенском ковбое» я вернусь к своему прошлому, чтобы построить будущее в этом сериале, теперь расширяя вселенную моих постоянно развивающихся альтер-эго моей юной героиней, Миу», — прокомментировал новость сам кинематографист.

Режиссер также пообещал, что это не последняя коллаборация с Netflix. «Рождено новое понятие: Netflix Виндинг Рефн», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Netflix с апреля по июнь 2022 года лишился почти 1 млн платных подписчиков.

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