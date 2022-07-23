Уроженку Воронежа номинировали на премию «Эмми» за музыку к «Очень странным делам»

Музыкальную редакторку из Воронежа номинировали на главную телевизионную премию США «Эмми».

Лена Гликсон — уроженка Воронежа, окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей, параллельно выступая в местных мюзиклах. Гликсон хорошо знала английский и решила продолжить обучение за рубежом — поступила в престижный Музыкальный колледж Беркли по направлению «Кинокомпозиция».

Последние годы Елена работает над крупными голливудскими проектами в качестве музыкальной редакторки. На ее счету участие в картине «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером, фильме «Джокер» с Хоакином Фениксом, а также в хите Netflix «Очень странные дела». За работу над музыкой к сериалу Гликсон получила свою первую номинацию на главную американскую телепремию «Эмми».

Сама Елена относится к своей номинации без лишних иллюзий. «Даже победа в номинации не добавит мне каких-то баллов — у нас в первую очередь смотрят на то, с кем и как ты работал», — цитирует ее слова издание «Сноб».