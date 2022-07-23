Покинувший Россию Максим Леонидов планирует выступить в Москве на 40-летии «Секрета»

Эмигрировавший в Израиль 60-летний Максим Леонидов готовится к осеннему концерту в Москве.

Выступление будет приурочено к 40-летнему юбилею группы «Секрет». Предварительно концерт должен состояться в конце ноября 2022 года. Ранее у Леонидова отменились два творческих вечера в столице, запланированные на август. Концертный директор исполнителя Юрий Гурьев допускает отмену и осеннего выступления, но надеется, что этого не случится.

«Думаю, к ноябрю многое может поменяться», — заявил Гурьев в беседе с порталом «Абзац».

Ранее Максим Леонидов выступил с критикой российской спецоперации на Украине и эмигрировал в Израиль. Бывшая супруга Леонидова, актриса Анна Банщикова улетела с детьми на Мальдивы.