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Якубович заявил, что хотел бы провести «Поле чудес» с Ургантом

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Леонид Якубович рассказал, что был бы не против в будущем провести «Поле чудес» вместе с Иваном Ургантом.

Об этом телеведущий заявил в интервью YouTube-шоу «Респиратор Бабушкина», отметив высокие профессиональные качества коллеги.

«С Ванечкой было бы интересно вести «Поле чудес». Во-первых, он хороший актер, а, во-вторых, хороший импровизатор. Мне с ним было бы интересно, конечно. Я знаю, наверное, не более 10 человек в мире, которые владеют способностью к такой мгновенной импровизации», — признался Якубович.

Несменный ведущий программы «Поле чудес» также комплементарно отозвался об отце Ивана Урганта, актере Андрее Урганте. «Кстати, его папа Андрей Ургант тоже потрясающий импровизатор. Они оба замечательные», — сказал Якубович.

22 июля член комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Сергей Соловьев предложил приостановить показ телепрограммы «Поле чудес».

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