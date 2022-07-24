Стало известно, когда выйдет следующий фильм о Мстителях

Студия Marvel анонсировала выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», которые завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Об этом глава студии Кевин Файги рассказал во время презентации на Comic-Con 2022.

Лента «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Она, вероятно, будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую ленту «Мстители: Секретные войны» выпустят в ноябре того же года.

«Ни режиссер, ни даже то, какие Мстители будут сниматься в новых двух фильмах, Marvel не обнародовала. <...> Если кто и довел искусство ожидания до совершенства, так это Marvel. В очередной раз», — подчеркнул Deadline.

На сегодняшний день последняя вышедшая часть — «Мстители: Финал». Его мировая премьера состоялась 22 апреля 2019 года. На момент выхода картина стала самой кассовой в истории, обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона.