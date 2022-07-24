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Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор потерял 34 килограмма на съемках шоу

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dkharbour/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Исполнитель роли Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела» Дэвид Харбор рассказал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что за восемь месяцев похудел со 120 килограммов до 86.

«Мы работали в течение восьми месяцев, чтобы похудеть к четвертому сезону сериала. А затем еще год работали, чтобы сохранить эту форму в период пандемии. В общем, это было трудное и захватывающее приключение. Я сбросил более 75 фунтов: на момент сезона был примерно 265-270 фунтов, а в последнем сезоне — 190», — сказал Харбор.

Актер отметил, что затем ему снова пришлось набрать вес для съемок рождественского боевика «Жестокая ночь» о Санта-Клаусе. «Так что я изо всех сил пытаюсь вернуться к весу, в котором Хопер должен оказаться в 5-м сезоне. Все эти изменения в весе вредны для организма, и скоро мне придется отказаться от этого, но это такая забавная часть работы», — подчеркнул актер.

Ранее сообщалось, что в «Очень странных делах» использовался меч из фильма «Конан-варвар» со Шварценеггером.

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