Разин назвал смерть Юрия Шатунова «преднамеренным убийством»

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил в смерти Юрия Шатунова его концертного директора Аркадия Кудряшова, а также ближайшее окружение артиста. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать при таком серьезном графике. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек, помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, того, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит…» — заявил Разин.

Он добавил, что Шатунову перед поездкой на рыбалку якобы дали таблетки, которые в сочетании с алкоголем могли стать причиной смерти музыканта.

Ранее директор Кудряшов заявил, что считает Разина иностранным агентом.