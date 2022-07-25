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Умер режиссер фильма «Почтальон всегда звонит дважды» Боб Рейфелсон

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AP

Американский режиссер, сценарист и продюсер Боб Рейфелсон умер в США в возрасте 89 лет. Об этом в воскресенье сообщило издание The Guardian.

Смерть наступила по естественным причинам. Как рассказала супруга режиссера Габриэль, Рейфелсон умер у себя дома в Аспене (штат Колорадо).

Боб Рейфелсон снял фильмы «Пять легких пьес», «Садовый король», «Почтальон всегда звонит дважды» с Джеком Николсоном, «Оставайся голодным» с Арнольдом Шварценеггером.

Одним из первых проектов Рейфелсона был ситком о рок-группе The Monkees, для которого Рейфелсон специально основал группу из музицирующих актеров. Ситком получил премию «Эмми». После отмены телешоу в 1968 году The Monkees продолжали записывать музыку вплоть до 1970 года, после чего распались, однако смогли стать одной из самых продаваемых групп всех времен.

Ранее сообщалось, что умер актер сериала «Блюз Хилл-стрит» Торин Блак.

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