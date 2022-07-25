Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно... 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Обиделся человек»: Водонаева высмеяла бывшего мужа Бородиной

Водонаева высмеяла бывшего мужа Бородиной за реакцию на слова Щербакова

close
100%
@borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале раскритиковала бывшего супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова.

«Уровень культуры чувствуете? Обиделся человек. Не сильно устойчив к миру шоу-бизнеса», — написала Водонаева в личном блоге.

Несколько дней назад юмористы Алексей Щербаков и Илья Соболев пошутили над бизнесменом. Соболев рассказал Щербакову, что за время его отсутствия в соцсетях Бородина успела развестись со своим «мужиком». Комик ответил на комментарий коллеге, в котором задался вопросом, откуда Омаров теперь берет средства для проживания. После этого в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) экс-муж телеведущей написал: «Молодец пацан, смешно шутит».

Ранее Алена Водонаева похвалила Анджелину Джоли за «породу» и «истинную красоту». Она посетовала, что в российском шоу-бизнесе дочери редко похожи на своих «прооперированых, переколотых, отекших от вмешательств» матерей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+