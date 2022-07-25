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Нетребко отреагировала на протесты немцев против ее концерта в Регенсбурге

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Herwig Prammer/Reuters

Оперная певица Анна Нетребко в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) отреагировала на протесты немцев, которые пытались сорвать ее концерт в Регенсбурге. Исполнительница напомнила, что протестующих было около 30, в то время как ее выступление пришли послушать 3 тыс. человек.

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — 3 тыс. Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург», — высказалась Нетребко.

23 июля участники акции вышли с плакатами, на которых были написаны предложения провести благотворительные концерты на Украине. Также протестующие интересовались, почему Нетребко поет в Регенсбурге, а не в Нью-Йорке или Штутгарте.

Ранее Нетребко сорвала овации в Италии после выступления с оперой «Аида».

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