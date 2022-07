Гитариста Rage Against the Machine сбил охранник на концерте

Гитарист Rage Against the Machine Том Морелло был сбит с ног одним из охранников во время выступления рок-группы на Scotiabank Arena в Торонто. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Охранник случайно задел музыканта во время того как выбежал за фанатом, который пробрался на сцену. Вокалист группы Зак де ла Роче через несколько минут после случившегося прервал исполнение песни, чтобы выяснить, не пострадал ли Морелло.

Когда зажегся свет, упавший гитарист встал и сообщил, что он не пострадал во время инцидента. После того как Морелло вернулся на сцену, де ла Роча сказал несколько предостерегающих слов другим посетителям концерта, а также раскритиковал фаната, который пытался пробраться на сцену.

Ранее стало известно, что звезда «Аквамена» Джейсон Момоа попал в аварию во время перемещения между населенными пунктами США.