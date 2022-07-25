Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Лишившаяся роли в «Бэтвумен» Руби Роуз сыграет в новом боевике

close
100%
Drew Gurian/Invision/AP

Актриса Руби Роуз получила роль в новом фильме «Безбилетник» (Stowaway) режиссера Деклана Уайтблума, ранее известного по работе над клипами Тейлор Свифт и братьев Джонас. Об этом сообщает Deadline.

В дебютном полнометражном фильме клипмейкера также сыграют Фрэнк Грилло и Патрик Шварценеггер.

По сюжету, преступники похищают яхту с ее хозяйкой, заядлой тусовщицей на борту. Обнаружив себя в открытом море с незнакомцами, женщина берет ситуацию под контроль.

Ранее студия Warner Bros. рассказала о причинах увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен». В студии заявили, что Руби Роуз уволили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке. «Правда в том, что из уважения ко всем причастным Warner Bros. Television решили не объяснять свое решение разорвать сотрудничество с Руби во втором сезоне сериала «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на ее поведение — это связано с тем, что жалобы были озвучены в приватной форме», — сказали представители студии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+