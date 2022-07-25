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«Хор Турецкого» встретили овациями в Аргентине

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Хор Турецкого» сорвал овации в Буэнос-Айресе. Перед аргентинскими и российскими зрителями музыканты выступали в театре «Гран Ривадавия», собрав полный зал, пишет РИА «Новости»

Для «Хора Турецкого» это стало первое выступление в Аргентине. «Хор приехал к нам в непростое для России и всего мира время. В ряде западных стран пытаются запретить все, связанное с Россией… Культура не имеет ничего общего с политикой, поэтому все эти попытки обречены на провал», — поделился со зрителями перед началом концерта посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Вместе с «Хором» в Аргентину приехала женская арт-группа Soprano. Артисты включили в свой репертуар композиции на испанском и португальском языках, и одну из последних песен — «Подмосковные вечера» — зал исполнял стоя. «Эти певцы — по-настоящему счастливые люди, потому что они делают счастливыми других людей. Они думают не о политике, а о культуре, и так и должно быть. И я готов поспорить с любым, кто скажет обратное», — сказал гость вечера Лионель.

В воскресенье «Хор Турецкого» также выступил в столице Уругвая Монтевидео, после у коллектива запланированы концерты в Бразилии.

Ранее Анна Нетребко отреагировала на протесты немцев против ее концерта в Регенсбурге.

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