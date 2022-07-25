Ширвиндта выписали из больницы после приступа стенокардии

Президент московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт выписан из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Газарова.

По словам Газарова, сейчас Ширвиндт не в больнице и отдыхает. «Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает — может, дома, может, на даче, может, еще где», — сказал худрук.

19 июля Александру Ширвиндту исполнилось 88 лет. Он был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее в театре сообщили, что Ширвиндт госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии. После телеведущий Михаил Ширвиндт в разговоре с «Газетой.Ru» назвал сообщения в СМИ о проблемах с сердцем у своего отца — народного артиста Александра Ширвиндта — «унылой сенсацией».