Назван состав попечительского совета фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

В попечительский совет фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи в сентябре 2022 года, войдет продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Помимо этого, членами попечительского совета также стали Дмитрий Гранов – генеральный директор more.tv, Иван Гринин – заместитель генерального директора по контенту IVI, Эдуард Илоян – генеральный продюсер и сооснователь START, Макар Кожухов – заместитель генерального директора Premier, Игорь Мишин – генеральный директор МТС Медиа/KION и Ольга Филипук – директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс. Также традиционно каждый год выбирают председателя попечительского совета, в прошлом году им стал Эдуард Илоян.

В рамках фестиваля посетителям покажут по несколько эпизодов не менее 14 премьер российских сериалов, которые отражают направление развития стриминговых платформ в новом сезоне. Помимо этого, россияне смогут оценить семь полнометражных фильмов, которые создавались при участии онлайн-кинотеатров.

Ранее Гордеева назначили продюсером по оригинальному контенту Okko.