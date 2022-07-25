Два шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 19.07—25.07

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Женщина в состоянии развода» — 1-й сезон

Комедийная мелодрама про молодую стоматологиню (Мария Машкова), которая узнает от врачей, что сможет родить или в ближайшее время — или никогда.

Где смотреть: Kion

«Старик» — 1-й сезон

Драматический триллер о бывшем спецагенте, который вынужден вернуться с пенсии, чтобы остаться в живых. В главных ролях — Джефф Бриджес, Джон Литгоу и Эми Бреннеман.

Где смотреть: Hulu