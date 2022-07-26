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Поперечный после обвинений в дискредитации предложил проверить свой танец с собакой

Поперечный ответил на сообщения о проверке в связи с дискредитацией ВС

Комик Данила Поперечный у себя на странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) прокомментировал сообщения о проверке в связи с дискредитации российских ВС. Поперечный заявил, что Вооруженные силы страны не дискредитировал, во что «свято верит», и сейчас находится в России. В завершение он порекомендовал проверить на предмет дискредитации ВС видео, в котором танцует со своей собакой.

Известно, что 25 июля некий Максим Васильев написал заявление на Поперечного в ОВД по Ярославскому району Москвы с требованием проверить юмориста. Гражданин пожаловался, что Поперечный не поддержал спецоперацию на Украине и негативно высказывался в адрес армии России. Сообщалось, что полиция начала проверку в отношении комика и изучает его страницы в социальных сетях на предмет «опасных постов», на которые жаловался Васильев.

Пока ни административного, ни уголовного дела на Поперечного не заводили.

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