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Скончался звезда «Славных парней» Пол Сорвино

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Global Look Press

Звезда фильма «Славные парни», актер Пол Сорвино скончался в возрасте 84 лет по естественным причинам, передает TMZ. О смерти артиста сообщила его супруга Ди Ди.

«Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших артистов, когда-либо украшавших экран и сцену», — отметила вдова Сорвино.

Пол Сорвино — американский актер, родившийся в сицилийской семье в Нью-Йорке в 1939 году. Наибольшую популярность он обрел после съемок в фильме «Славные парни» (Пол Сисеро) с Рэем Лиоттой и Робертом Де Ниро. Также Сорвино был известен зрителям по роли сержанта Фила Серетта в телевизионном сериале «Закон и порядок».

Ранее умер актер из «Титаника» и «Омена» Дэвид Уорнер.

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