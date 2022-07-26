Брат Моргенштерна сделал предложение Анне Мадан

Звезды телепроекта «Дом-2» Максим Моргенштерн и Анна Мадан намерены пожениться. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоумен сделал предложение возлюбленной на свадьбе другого участника телестройки Евгения Ромашова. Пока дата свадьбы не сообщается.

Мадан и брат рэпера Моргенштерна покинули «Дом-2» в прошлом году. После этого шоумен решил заняться музыкой и пошел по стопам звездного родственника.

Ранее в сети появились кадры со свадьбы сына российских певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Его невеста Дарья Алябьева рассказала, что по дороге в ЗАГС им пришлось разворачивать свадебный кортеж, поскольку жених забыл дома обручальные кольца.