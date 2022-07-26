Директор Краско заявил, что 91-летний актер вернулся к работе в театре после выписки из больницы

Директор народного артиста Ивана Краско Вячеслав Смородинцев рассказал «Газете.Ru» о том, что тот хорошо себя чувствует после выписки из больницы.

«Он уже давно вернулся к работе», — подчеркнул Смородинцев.

Актера Ивана Краско госпитализировали 14 июля, а уже в 20-х числах стало известно о выписке артиста. Сам Краско отмечал, что в Санкт-Петербургской больнице ему проводили плановое обследование. Он также жаловался на проблемы с желудочно-кишечным трактом и одышку. «В театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему — сердце уже изношенное. Годы берут свое», — говорил Краско.

В марте 2022 года Смородинцев рассказал «Газете.Ru», что 91-летний Краско остался служить в театре на эпизодической роли в спектакле «Я вернулся в мой город».