Садальский раскритиковал Меньшову за открытый рот во время интервью

Актер Станислав Садальский ответил Юлии Меньшовой, которая назвала устаревшей манеру Владимира Познера вести интервью. В своем Telegram-канале он раскритиковал телеведущую за то, что она часто слушает своих респондентов с открытым ртом.

«Юленька говорит, что манера Познера брать интервью устарела, намекая, что она в авангарде задающих вопросы. Наверное, Юлек права, открытый рот во время интервью — это выглядит эротично и навевает мысли и ассоциации», — написал Садальский.

В эфире YouTube-шоу «ОК на связи!» Меньшова заявила, что 88-летний Владимир Познер значительно уступает молодым коллегам в ведении интервью. Как пример «профессионального и разностороннего» журналиста телеведущая выделила Ирину Шихман.

Ранее Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции.