Брэд Питт сыграет возрастного гонщика в новом фильме о «Формуле-1» от режиссера «Топ Ган: Мэверик»

Брэд Питт исполнит роль возрастного гонщика в фильме, посвященном «Формуле-1». Режиссером ленты станет постановщик «Топ Гана: Мэверик» Джозеф Косински, сообщает Variety.

Продюсером фильма станет Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»). А сопродюсировать и консультировать создателей на съемках будет пилот «Мерседеса» и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Также будет задействована продюсерская компания Питта Plan B Entertainment.

Предполагается, что команды «Формулы-1» поспособствуют созданию ленты и предоставят для съемок действующие болиды. Также сообщается, что чемпионат согласен на полное сотрудничество с создателями картины и разрешит им снимать во время гоночных уик-эндов.

Проект пока не получил название, но известно, что права на него еще в июне приобрела онлайн-платформа Apple TV+.