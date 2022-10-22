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Майкл Шеннон и звезда «Эйфории» Барби Феррейра снимутся в комедии о дрэг-кинге

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Global Look Press

Майкл Шеннон («Форма воды», «Достать ножи») и звезда «Эйфории» Барби Феррейра снимутся в комедии о дрэг-кинге под названием «Молодой король», сообщает Variety.

Действие фильма будет происходить в Лас-Вегасе 90-х. Главную роль в фильме исполнит Кирси Клемонс («Флэш»). Ее героиня Джулс — начинающая дрэг-кинг, которая приезжает в Лас-Вегас, чтобы воссоединиться со своим отцом Миком (Майкл Шеннон) и дебютировать в крупнейшем в Америке дрэг-конкурсе.

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Ларин Салливан, которая также написала сценарий. Джастин Трантер, номинант на премию «Грэмми» и «Золотой глобус», станет исполнительным музыкальным продюсером и создаст для фильма оригинальный саундтрек.

Производство картины начнется в начале 2023 года в Лас-Вегасе.

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