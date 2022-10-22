Солистка группы «Винтаж» рассказала, что Польна восприняла песню «Ева» как «посмертную оду»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала «Газете.Ru», что сначала Ева Польна не хотела участвовать в создании посвященной ей песни «Ева». Артистка была смущена тем, что в треке о ней поется в прошедшем времени — «Ева, я любила тебя».

«Мы взяли за основу семпл песни «Беги от меня», сделали смешанный трек, а потом прислали песню Еве, договорились о встрече. Мы ее долго уговаривали: ей казалось, что это посмертная ода. Почему «любила тебя», что за прошедшее время? Но в итоге Еву удалось убедить», — поделилась Плетнева.

Специально для нового трека Польна перезаписала отрывок композиции «Беги от меня» группы «Гости из будущего».

«Она решила, что будет «недостойно» просто вырезать его из старой песни и вставить в новую», — отметила Плетнева.

Полное интервью «Газеты.Ru» с Анной Плетневой читайте здесь.