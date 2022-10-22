Победивший наркозависимость Мэттью Перри поблагодарил за поддержку Дженнифер Энистон

Справившийся с нарко- и алкогольной зависимостью Мэттью Перри признался, что ему очень помогла коллега по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, сообщает Deadline.

По словам актера, Энистон была первой, кто обратился к нему напрямую с предложением помочь. «Она сказала: «Мы в курсе, что ты пьешь». Для меня это был очень стрессовый момент, потому что я был уверен, что хорошо скрываю свою зависимость. Но по правде говоря, именно она первой протянула мне руку помощи, за что я всегда буду ей благодарен», — вспоминает Перри.

В своем недавнем интервью изданию People актер также признался, что едва не умер от передозировки и пробыл в коме несколько недель. А рассказывая о своей личной жизни, он заявил, что всегда боялся любви.