В Москве прошло прощание с первым председателем ВГТРК Олегом Попцовым

Церемония прощания с первым председателем ВГТРК Олегом Попцовым прошла в телецентре на Шаболовке 22 октября. Проститься с заслуженным деятелем искусств России пришли директор ВГТРК Олег Добродеев, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов, телеведущий Евгений Попов и другие, передает ТАСС.

«Олег Максимович действительно создавал не просто телевизионные компании, он вообще стоял у истоков всей современной российской журналистики. <…> Наш долг перед ним — его всегда вспоминать», — сказал Добродеев.

С 1990 по 1996 год Попцов возглавлял телерадиокомпанию ВГТРК. Позднее он руководил московским телеканалом «ТВ Центр».

Утром 16 октября Попцов умер в возрасте 88 лет. По словам журналиста и телеведущего Андрея Караулова, несколько лет назад его коллега упал, получил несколько переломов и с тех пор почти не выходил из дома.