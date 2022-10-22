Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02

Родион Газманов объяснил, почему спел в дуэте с Началовой всего одну песню

close
100%
Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов рассказал, почему его совместное творчество с Юлией Началовой ограничилось песней «Мечта», записанной в 2006 году. В интервью «АиФ» Газманов заявил, что отцы предложили им выступить дуэтом, а дальнейшее сотрудничество не планировалось изначально.

«Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше с дополнительными возможностями. Я и сейчас записываю дуэты — с Маргаритой Позоян, с Аглаей Шиловской, — часто приглашаю других артистов принять участие в моих концертах. Это дает чувство плеча, чувство свежей крови — и чувство конкуренции, своеобразный творческий пинок», — поделился Газманов.

По словам артиста, он с удовольствием работал над песней и поддерживал дружеские отношения с Началовой.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни из-за сердечно-легочной недостаточности, развившейся на фоне гангрены и заражения крови.

Ранее Газманов признался, что завидует творчеству своего отца — народного артиста России Олега Газманова.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+