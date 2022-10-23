Гоген Солнцев назвал бывшую и нынешнюю жену «мегерами и монстрами»

Шоумен Гоген Солнцев поделился деталями прошедшей операции по подтяжке лица. Он заявил, что реабилитацию осложняют проблемы в личной жизни. Его слова приводит PROzvezd.

«Я специально не говорил о том, что ложусь под нож, чтобы мне дали спокойно восстановиться и прийти в себя. Но [бывшая супруга Екатерина] Терешкович как-то прознала о пластике и стала выдавать в прессу всякие чудовищные версии моего попадания в больницу. Например, заявила о том, что я сменил пол! Это сколько надо выпить, чтобы такое придумать!» — сказал Солнцев.

Он заявил, что вскоре примеру Терешкович последовала и его нынешняя супруга Полина, которая звонит ему «по тридцать раз на дню и изводит». Девушка просит денег на содержание детей от прошлого брака. «Я у нее спрашиваю: «А как ты жила до меня? Тоже у мужиков деньги клянчила? Может, пора на работу устроиться?» — негодует шоумен.

По словам Солнцева, он уже заблокировал Полину, однако женщина все равно звонит ему с других номеров. «Я женат на монстре, понимаете? Мой лечащий врач говорит: чтобы восстановление после такой серьезной операции шло быстрее, нужно не волноваться. Но с этими двумя мегерами не волноваться невозможно!» — подытожил он.

Ранее Гоген Солнцев признался, что получил психологическую травму после секса с «бабкой» Терешкович.