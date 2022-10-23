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Глава «Ленкома» Варшавер заявил, что прокуратура не считает Большову виноватой в смертельном ДТП

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Директор «Ленкома» Марка Варшавера рассказал kp.ru, что прокуратура не считает актрису Анну Большову виноватой в смертельном ДТП. Он также заявил, что артистка «убита» произошедшей ситуацией, но как бы не было тяжело все равно выходит на сцену.

«Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек», — сказал Варшавер.

Он подчеркнул, что погибшая женщины была сильно пьяна, и это уже установила экспертиза. «Аня сделала все, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую», — подчеркнул глава театра.

По словам Варшавера, Большова играет в театре и уже ездила на гастроли. «У нее центральные роли. Артисты играют, даже когда тяжело больны или, когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что 14 октября Анна Большова попала в ДТП в деревне Грачевка Калужской области. По информации СМИ, актриса сбила 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда врачей.

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