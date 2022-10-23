Полиция начала проверку после потасовки с участием Витаса в караоке-баре

Полиция проводит проверку потасовки с участием певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) в столичном караоке-баре. Об этом сообщает управление МВД РФ по Москве.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратился один из участников конфликта. По его словам, в ночь на субботу в развлекательном заведении на Садовой-Кудринской улице ему распылили в лицо «раздражающее вещество».

По данным портала PROzvezd, инцидент произошел в караоке-баре, где в ночь на 23 октября Витас отдыхал со своими друзьями. Ему не понравилось поведение одного из гостей, поэтому он резко попросил мужчину покинуть заведение. Тот не послушался музыканта, и артист снова обратился к отдыхающему, между ними началась драка. Впоследствии Грачев применил газовый баллончик. Охрана караоке-бара выгнала певца, а второго мужчину отвезли в больницу с химическим ожогом глаз.

Отмечалось, что пострадавший является чиновником федерального министерства.