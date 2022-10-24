Сценарист «Дома дракона» Райан Кондал пообещал больше юмора в новом сезоне

Сценарист и шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал поделился подробностями второго сезона сериала. Об этом сообщает Deadline.

По словам Кондала, продюсеры намеренно замедлили темп повествования в первом сезоне, чтобы заинтересовать зрителей новыми персонажами. Второй сезон будет более динамичный, как оригинальный проект «Игра престолов». Также новые серии привнесут с собой больше юмора и «легкомыслия». Шоураннер отметил, что сексуальное насилие будет показано значительно в меньшей степени, чем в «Игре престолов».

Ранее в поисковике Google появилась «пасхалка» с героями сериала «Дом Дракона».