Режиссер «Острова» Лунгин представит новый фильм «Василиса и королева лайков»

Народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин в январе 2024 года представит премьеру своего нового фильма «Василиса и королева лайков». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Лунгина, закончен первый блок съемок подростковой кинокартины на «Мосфильме», кроме того, съемки проходили в Карелии и на подмосковной Истре. «Наверное, к следующему Новому году выпустим. Сейчас еще предстоят досъемки, потом — компьютерная графика. Поскольку в фильме фигурируют елка и Дед Мороз, наверное, есть смысл выпускать к январю 2024 года», — предположил он.

Режиссер пообещал, что это будет большая сказка с волшебными превращениями, с виртуальной и реальной жизнью. «Это миф, в котором есть отношения детей и родителей, обиды, ненависть, прощение. Реальность, которая вдруг становится волшебной», — рассказал Лунгин.

Героями фильма станут Дед Мороз, боги, блогеры и тик-токеры.

Ранее Лунгин не снимал сказок, он — режиссер фильмов «Такси-блюз», «Луна-парк», «Свадьба», «Дирижер» и «Братство» (организация запрещена в России). «У меня были политический триллер «Олигарх», музыкальный фильм «Дама Пик», философский «Остров» — это все совершенно разные истории. Но мне все интересно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Карелии сгорела церковь-декорация из фильма «Остров».