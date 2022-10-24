Третий сезон «Девушек с Макаровым» выходит на ТВ

Третий сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым» выходит на ТВ, сообщает пресс-служба ТНТ.

По сюжету сериала, брутальный оперативник Павел Макаров (Павел Майков) и четыре его подопечные – лейтенантки Синицкая (Валерия Астапова), Туркина (Алевтина Тукан), Попова (Влада Ермолаева) и Верба (Елена Полянская) — продолжают бороться с преступностью в Бутово и разбираться в своей личной жизни.

Сезон начнется с романтической сцены между Макаровым и хакершей Валерией Крапивиной, героиней Натальи Бардо, с которой он вместе хочет провести ее домашний арест, будут решать вопросы с новыми отношениями и другие герои. «Если говорить о моей героине, стажерке — она довольно непосредственная девушка, уверена в своих действиях, не волнуется из-за мнения других людей, придерживается своих взглядов и своих идеалов», — рассказывает Юлия Топольницкая, сыгравшая стажерку.

Два первых эпизода третьего сезона «Девушек с Макаровым» выйдут 24 октября в 21.00 на ТНТ.

Ранее сообщалось, что состоялась премьера сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать».