Верка Сердючка исполнила песни на русском языке во Львове

Украинская певица Верка Сердючка спела несколько композиций на русском языке во время концерта в городе Львов. Об этом пишет «Украина.ру».

По информации издания, одна из зрительниц выступления записала видеоролик, на котором Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) исполняет песню «Я не поняла».

Во Львовской области запрещено исполнение русскоязычных песен и распространение контента на русском языке с 2018 года. Правоохранительные органы проводили в начале этого года рейд, в ходе которого были оштрафованы нарушители.

Ранее Андрей Данилко заявил, что всегда считал Аллу Пугачеву «справедливым человеком». Так он прокомментировал просьбу Примадонны признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).