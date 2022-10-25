Калашникова спровоцировала слухи о романе с любовником бывшей жены Лепса

Певица и модель Анна Калашникова снялась в клипе вместе с Дмитрием Савчуком. Коллеги изображали постельную сцену, пишет kp.ru.

Поклонники заподозрили звезду в романе с актером. Ранее сообщалось, что Савчук состоит в отношениях с Анной Шаплыковой — бывшей женой Григория Лепса.

Калашникова прокомментировала слухи о связи с возлюбленным Шаплыковой. «Не знаю, откуда такие разговоры. Мы с Димой и его братом-близнецом Виталиком знакомы уже не первый год. Нас познакомил Прохор Шаляпин», — объяснила она.

Также исполнительница рассказала, что роль соперницы в ее клипе сыграла Ольга Сан — нынешняя возлюбленная ее бывшего жениха Прохора Шаляпина. По сюжету Сан целуется с Савчуком. «Вот у Прохора может быть хоть какой-то повод для ревности, а у нас с Димой просто красивые, достаточно скромные любовные сцены», — говорит она.