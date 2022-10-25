Стас Михайлов ответил на слухи о пластике и рассказал о диете

Эстрадный исполнитель Стас Михайлов в беседе с «Пятым каналом» признался, что ради подтянутой фигуры не ест хлеб и регулярно ходит в спортзал.

По словам Михайлова, отказаться ради похудения нужно и от алкоголя. «Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — сказал он.

В тренажерном зале Михайлов занимается каждый день. «Спортзал, баня… Это я очень люблю», — признался артист.

Слухи о пластике Михайлов опроверг. «Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — посмеялся он.

Ранее продюсер Леонид Дзюник объяснил, почему в неспокойное время Филипп Киркоров собирает полные залы, а Стасу Михайлову пришлось отменять концерты. По мнению продюсера, женщины, для которых поет Стас Михайлов, рассчитывают, что у нее будет встреча с мужчиной, и разочаровываются в его репертуаре.