Экс-участник «Дома-2» Перов оказался замешан в драке со стрельбой

Экс-участник «Дома-2» Руслан Перов оказался замешан в драке со стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что 30-летний Перов и его приятель якобы оказывали знаки внимания незнакомым девушкам, после чего вступили в конфликт с их знакомыми.

Издание утверждает, что Перов в процессе драки мог выстрелить из травматического пистолета «Оса». Вместе с ним был задержан 33-летний Александр Ким, ранее судимый за вымогательство взятки, он был опрошен в качестве свидетеля. По факту инцидента возбудили дело по статье «Хулиганство».

Пока вторая сторона конфликта не обращалась в полицию.

Ранее сообщалось, что участник телепроекта «Дом-2» Адам Андреевич хочет судиться с баром из-за травмы.