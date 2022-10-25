«Игру на выживание» продлили на третий сезон

Сериал «Игра на выживание» о жестокой игре продлили на третий сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Сейчас кинокомпания 1-2-3 Production пишет сценарий третьего сезона «Игры на выживание», который, скорее всего, станет заключительным. «После съемок в Узбекистане мы должны выбрать еще более интересную, необычную, шокирующую локацию для съемок, чтобы повысить градус зрительского интереса», — поделилась подробностями продюсер 1-2-3 Нелли Яралова.

Второй сезон «Игры на выживание» стартовал 6 октября, и его герои пытаются найти организаторов жестокого шоу и выяснить, что именно случилось с их родственниками, пропавшими в первом сезоне.

Съемки «Игры на выживание – 2» Карена Оганесяна проходили летом в Узбекистане на жаре 60+ градусов. Главные роли во втором сезоне «Игры на выживание» исполнили: Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. Кто из актеров появится и в третьем сезоне «Игры на выживание», авторы обещают показать в заключительной серии второго сезона, которая выйдет 17 ноября.

Ранее сообщалось, что девятый эпизод «Дома дракона» стал самым популярным финалом для HBO со времен «Игры престолов».