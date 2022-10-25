Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе 14:50
Минобороны РФ заявило о срыве наступления ВСУ... 14:49
Спецслужбы стран СНГ обсудили борьбу с дестабилизирующей «мягкой... 14:49
МИД РФ призвал к палестино-израильскому диалогу после заявлений... 14:45
Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и... 14:43

Доминик Джокер рассказал, как сменил карьеру одесского моряка на музыкальную

Доминик Джокер объяснил успех «Фабрики звезд» спустя годы после окончания проекта

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Доминик Джокер в беседе с «Вечерней Москвой» высказался о сделавшем его популярным шоу и о том, как сменил карьеру одесского моряка на музыкальную.

Он назвал «Фабрику звезд» уникальным проектом. «Он основан на наблюдении за социализацией участников, включает творческую составляющую. Зрители с тобой как будто живут в течение трех месяцев — видят твою обычную жизнь, музыкальное становление», — сказал Доминик Джокер, признав, что «Фабрика звезд» много дала ему.

Доминик Джокер напомнил, что закончил Одесское мореходное училище. По его словам, он пошел туда с друзьями за компанию. «Но вскоре после того, как прошел практику — на океанском спасателе «Гранит», на буксировщике, затем на сухогрузе — понял: чтобы работать моряком, нужно быть влюбленным в море, как я влюблен в музыку. Это тяжелый, кропотливый труд: шесть месяцев в рейсе с людьми, которых ты видишь каждый день», — вспомнил он, добавив, что любовь к музыке у него оказалась сильнее.

Настоящее имя Доминика Джокера — Александр Бреславский, ему 42 года. После мореходного училища он учился в консерватории в Одессе, но не окончил ее. В Москве живет с начала нулевых. Экс-участник групп «2+2» и «Банда».

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что Филипп Киркоров «предсказал» ему победу на «Фабрике звезд».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+