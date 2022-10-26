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Джордж Мартин заявил о желании прилететь в Кремль на драконе

Писатель Джордж Мартин, автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», легшей в основу сериала «Игра Престолов», заявил, что хотел бы прилететь в московский Кремль на драконе — одном из персонажей его книг. Об этом он сказал в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером».

По его словам, это можно было бы сделать, если бы президент России Владимир Путин применил ядерное оружие. «Я хотел бы иметь дракона и прилететь на нем в Кремль. Но...» — насмешил зал Мартин.

Ранее Джордж Мартин заявил, что закончил шестую часть серии «Песнь Льда и Пламени» на 75%. Мартин уточнил, что ¾ произведения завершено. Он также признался, что перестал делать прогнозы о том, когда допишет книгу, из-за давления фанатов. По словам писателя, он никогда не лгал насчет своих предположений, когда закончит книгу, но «переоценивал свои способности доводить дело до конца».

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