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Super: Даню Милохина на «Ледниковом периоде» может заменить актер Алексей Лукин

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух в беседе с изданием Super подтвердил, что после ухода из проекта блогера Дани Милохина фигуристке Евгении Медведевой в экстренном порядке подбирают нового партнера.

Очевидцы заметили, что на тренировку «Ледникового периода» 26 октября приехал актер Алексей Лукин, звезда сериала «Ивановы-Ивановы». Издание предположило, что Милохина может заменить именно он.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала блогера Даню Милохина за внезапный уход из шоу «Ледниковый период».

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